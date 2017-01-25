Опровергнута популярная гипотеза о зарождении жизни на Земле

09:00, 25 января 2017
Наука и IT
4214 0

Датские и шведские геофизики опровергли гипотезу о зарождении жизни на Земле.

Ученые опровергли гипотезу о зарождении жизни на Земле / Фото NASA

По их мнению, появление Великого ордовикского периода не связано, как считалось ранее, с метеоритной бомбардировкой планеты. Данное исследование опубликовано в журнале Nature Communications, передает Говорит Москва.

Специалисты обнаружили, что метеоритная бомбардировка началась 468 миллионов лет назад, то есть на 3 миллиона лет позже наступления одноименного события биоразнообразия.

Читайте такжеУченые назвали точное время рождения Луны

К своим выводам учёные пришли, проведя датировку кристаллов циркона из метеорита, обнаруженного в одном из шведских газовых месторождений. 

Ранее профессор Левенского католического университета в Бельгии Леен Дечин рассказала, что Солнце может уничтожить все живое на Земле через пять миллиардов лет, когда станет красным гигантом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Земля#ученые