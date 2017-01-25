Опровергнута популярная гипотеза о зарождении жизни на Земле

По их мнению, появление Великого ордовикского периода не связано, как считалось ранее, с метеоритной бомбардировкой планеты. Данное исследование опубликовано в журнале Nature Communications, передает Говорит Москва.

Специалисты обнаружили, что метеоритная бомбардировка началась 468 миллионов лет назад, то есть на 3 миллиона лет позже наступления одноименного события биоразнообразия.

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К своим выводам учёные пришли, проведя датировку кристаллов циркона из метеорита, обнаруженного в одном из шведских газовых месторождений.

Ранее профессор Левенского католического университета в Бельгии Леен Дечин рассказала, что Солнце может уничтожить все живое на Земле через пять миллиардов лет, когда станет красным гигантом.