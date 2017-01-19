Китайцы создали робота-журналиста, способного за секунду написать заметку
19:54, 19 января 2017Наука и IT
927 0
Сотрудники Пекинского университета создали робота Xiao Nan, который за секунду написал заметку из 300 символов о пробках на дорогах во время Нового года. Материал опубликован в Southern Metropolis Daily.
В будущем такие роботы смогут стать помощниками для СМИ / muriellenadine.wordpress.com
Об этом сообщает ChinaDaily.
Созданный в университете механизм может работать как с короткими, так и с длинными форматами. Также он анализирует большие объемы данных. При этом робот не может самостоятельно проводить интервью и выбирать тему для подготовки новостей. В связи с этим, по словам профессора Пекинского университета Вань Сяоцзюня, пока рано говорить о полной замене журналистов подобными технологиями.
Читайте такжеTesla показала мир "глазами" автопилота (видео)
Однако в будущем такие роботы смогут стать помощниками для СМИ.
Ранее Европе задумались над разработкой законопроекта, признающего особый юридический статус роботов с искусственным интеллектом..
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter