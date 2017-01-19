Китайцы создали робота-журналиста, способного за секунду написать заметку

Об этом сообщает ChinaDaily.

Созданный в университете механизм может работать как с короткими, так и с длинными форматами. Также он анализирует большие объемы данных. При этом робот не может самостоятельно проводить интервью и выбирать тему для подготовки новостей. В связи с этим, по словам профессора Пекинского университета Вань Сяоцзюня, пока рано говорить о полной замене журналистов подобными технологиями.

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Однако в будущем такие роботы смогут стать помощниками для СМИ.

Ранее Европе задумались над разработкой законопроекта, признающего особый юридический статус роботов с искусственным интеллектом..