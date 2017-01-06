Китай запустил экспериментальный телекоммуникационный спутник (фото)

Китай успешно запустил на орбиту экспериментальный спутник коммуникационных технологий номер 2. Об этом сообщает "Синьхуа".

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Запуск был осуществлен с космодрома Сичан в провинции Сычуань в Юго-Западном Китае. Ракета-носитель "Чанчжэн-3Б" ("Великий поход-3Б") стартовала в 23:18 по местному времени 5 января.

Космический аппарат предназначен для выполнения операций спутниковой связи и передачи данных.

Отмечается, что экспериментальный спутник коммуникационных технологий и ракета-носитель "Чанчжэн-3Б" разработаны соответственно Шанхайской академией по технологии космических полетов и Китайским исследовательским институтом ракетной техники.

Данный запуск стал первым для Китая в 2017 году и 245-м по счету для ракет серии "Чанчжэн".

Как сообщалось ранее, Китай во вторник, 29 декабря, запустил спутник дистанционного зондирования планеты Gaofen-4 в рамках реализации проекта наблюдения Земли в высоком разрешении.