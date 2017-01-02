Ex.ua возобновил работу на новом домене.

Об этом говорится в сообщении на стартовой странице портала.

"Решение портала о прекращении деятельности вызвало у пользователей множество вопросов. На портал пришло огромное количество запросов, где теперь можно будет хранить файлы. За время существования сервис ЕХ-файлы стал персональным накопительным диском для многих граждан Украины. На нем хранились личные архивы, профессиональные наработки и персональные подборки файлов", - сказано в сообщении.

Указано, что сервис ЕХ-файлы перезапущен на домене FEX.NET (File EXchange Network), который реализован на принципиально новой технологической платформе, что обеспечит дополнительное удобство использования.

"Данный набор функций является базовым и будет расширяться. В течении двух месяцев будут реализованы дополнительные возможности файлообмена, включая запуск постоянного хранилища и облака потокового вещания", - добавляют разработчики.

Все владельцы почтовых ящиков Ex.ua получат дополнительное расширение на домене FEX.NET c тем же логином и паролем доступа.

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Также они поблагодарили всем пользователям Ex.ua за поддержку.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря украинский сервис обмена информацией Ex.ua выставил на продажу свой домен за 1 млн долларов, вырученные средства будут потрачены на детские операции. Также файлообменник заявил о продлении доступа к пользовательским хранимым файлам и к почте на домене Ex.ua до 31 декабря 2016 года.

17 ноября текущего года украинский сервис обмена информацией Ex.ua объявил о прекращении деятельности в Украине с 1 декабря из-за угроз, шантажа и DDOS-атак.