Google оцифрует миллионы журнальных статей

Google заключил с издательствами соглашение об оцифровке журнальных архивов и добавлении миллионов журнальных статей в сервис поиска по книгам Book Search.

В архив Google, в частности, попадут статьи New York Magazine, Popular Mechanics, Popular Science, Bulletin of Atomic Scientists, Ebony.

Кроме того, результаты поиска по журнальным статьям будут подмешиваться в обычную поисковую выдачу Google. Пользователь также сможет ограничить свой поиск строго определенными журналами.

В сентябре Google добавил в Book Search большое количество газет, вышедших за последние 200 лет. В ноябре в архивах поисковика оказался весь фотоархив журнала Life.

Лента.ру