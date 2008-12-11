Google оцифрует миллионы журнальных статей
01:00, 11 декабря 2008Наука и IT
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И “подмешает” в обычный поиск
Google заключил с издательствами соглашение об оцифровке журнальных архивов и добавлении миллионов журнальных статей в сервис поиска по книгам Book Search.
В архив Google, в частности, попадут статьи New York Magazine, Popular Mechanics, Popular Science, Bulletin of Atomic Scientists, Ebony.
Кроме того, результаты поиска по журнальным статьям будут подмешиваться в обычную поисковую выдачу Google. Пользователь также сможет ограничить свой поиск строго определенными журналами.
В сентябре Google добавил в Book Search большое количество газет, вышедших за последние 200 лет. В ноябре в архивах поисковика оказался весь фотоархив журнала Life.
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