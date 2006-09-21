Seitz создала 160-мегапиксельную цифровую камеру (фото)

Компания Seitz выпустила цифровую камеру, способную снимать в разрешении 160 мегапикселей. Стандартный кадр 6х17 при съемке такой камерой занимает около 1 гигабайта дискового пространства, сообщается на сайте engadget.com

Помимо сверхвысокого разрешения, еще одним выдающимся показателем камеры является уровень светочувствительности ISO от 500 до 10000. Выдержка камеры составляет одну двадцатитысячную секунды.

Разумеется, с учетом того, что получившиеся фотографии за счет высокого разрешения будут занимать в десятки раз больше места, чем снятые обычными цифровиками (7-10-мегапиксельными, например) кадры, для хранения изображений специалистам Seitz пришлось придумать особую систему. Фотографии не будут храниться на карте памяти фотоаппарата (хотя в ближайшем будущем теоретически это возможно, так как через год-два на рынке появятся флэш-карты емкостью в несколько десятков гигабайт), а будут сразу передаваться на компьютер Mac Mini по интерфейсу Ethernet.

Студийная версия 160-мегапиксельной камеры будет стоить 33715 долларов, а портативная модель обойдется фотографу в 36266 долларов. Видимо, в эту стоимость входит и цена Mac Mini. Камера будет продемонстрирована на выставке Photokina в Германии в конце сентября 2006 года, а появление новинки в продаже стоит ожидать не ранее 2007 года.

Лента.ру