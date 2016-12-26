В Украине разработали уникальный квадрокоптер (фото)

Об этом сообщает группа "Матрица технологий" на своей странице в Facebook.

Уникальный большой коптер взял на борт груз весом 20 кг.

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То есть под него можно подвесить, например, противотанковый управляемый реактивный снаряд (ПТУРС) или ретранслятор, или различные грузы.

Отмечается, что время его полета - 1 час, а дальность - 60-80 км. И это только прототип.

В свою очередь серийный аппарат будет перевозить груз 50 кг на дальность 100 км.

Ранее в Украине испытали мощный мультилет грузоподъемностью до 30 кг.