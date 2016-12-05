В Украине провели испытания мощного мультикоптера (видео)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Касьянов.

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"И ещё немного видео с испытаний мощного мультикоптера грузоподъемностью до 30 кг. Сегодня взят вес 12 кг, не считая топлива. Проверялась работоспособность всех систем, настройки автопилота, аварийные режимы", - рассказал он.

Касьянов сообщил, что выполнили 4 полета продолжительностью 10-20 минут каждый.

"Идём постепенно к намеченной цели - грузоподъемность 50 кг, дальность не менее 200 км, полетное время не меньше 2,5 часов", - отметил волонтер.