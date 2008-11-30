Сорвалась вторая попытка посадить шаттл Endeavour
18:52, 30 ноября 2008Наука и IT
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Будущее остается неопределенным
Плохая погода снова стала причиной отмены попыток произвести сегодня посадку американского шаттла Endeavour, который возвращается на Землю после полета к Международной космической станции.
Как передает Reuters, NASA вынуждено было принять такое решение из-за сильнейшего бокового ветра.
Приземление могло состояться на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида в 21:54 квск.
Однако из-за плохой погоды в районе космодрома было решено отказаться от этого варианта. Ранее по тем же причинам была отменена первая планировавшаяся на сегодня попытка посадки во Флориде, которая намечалась на 20:19 квск.
Будущее шаттла остается неопределенным: он может остаться на земной орбите до понедельника.
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