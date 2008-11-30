Сорвалась вторая попытка посадить шаттл Endeavour

Плохая погода снова стала причиной отмены попыток произвести сегодня посадку американского шаттла Endeavour, который возвращается на Землю после полета к Международной космической станции.

Как передает Reuters, NASA вынуждено было принять такое решение из-за сильнейшего бокового ветра.

Приземление могло состояться на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида в 21:54 квск.

Однако из-за плохой погоды в районе космодрома было решено отказаться от этого варианта. Ранее по тем же причинам была отменена первая планировавшаяся на сегодня попытка посадки во Флориде, которая намечалась на 20:19 квск.

Будущее шаттла остается неопределенным: он может остаться на земной орбите до понедельника.