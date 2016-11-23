В Украине создали уникальный беспилотник (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Касьянов.

"Мы построили реально уникальный беспилотник. Этот большой коптер может летать несколько часов, покрывать расстояние в сотни километров и брать на борт десятки килограмм груза. Без шуток и хвастовства - эта фантастическая штука действительно разработана и сделана в Украине", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУникальные "невидимые" беспилотники передали военным разработчики из Винницы

Кроме того, тестовые испытания подтвердили правильность инженерных расчетов и заявленные тактико-технические характеристики.

"Аппарат может использоваться в военных целях как носитель различного оружия - управляемых и неуправляемых ракет, дистанционно управляемых пулеметных огневых точек, радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы, для разминирования местности, для доставки боекомплекта, ретрансляции сигналов, в перспективе - для эвакуации раненных и переброски бойцов сил специальных операций", - рассказал волонтер.

Ранее в Донецкой области силами Антитеррористической операции был обезврежен БпЛА ВС РФ типа "Орлан-10".