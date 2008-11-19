Иран заблокировал доступ к пяти миллионам сайтов

Власти Ирана заблокировали доступ более к чем пяти миллионам сайтов, содержимое которых было расценено, как аморальное и антиобщественное, передает AFP. В сообщении не уточняется, была ли эта блокировка единовременной, либо власти подсчитали число заблокированных за определенный период ресурсов.

В число заблокированных сайтов попала социальная сеть Facebook, а также видеохостинг YouTube. Кроме того, перекрыт доступ к новостным сайтам.

Советник генерального прокурора Ирана Абдолсамад Хорам АБАДИ заявил, что "враги" через Интернет предпринимают нападки на религиозное самосознание иранцев. Он уточнил, что Интернет наносит социальный, политический, экономический и моральный ущерб и добавил, что общественный вред от Сети гораздо больше, чем, например, от спутникового телевидения.

В Иране насчитывается 21 миллион интернетчиков, сообщает Лента.ру. Страна входит в число двадцати с наибольшим числом пользователей Сети.

Иранское руководство ограничивает доступ к интернет-ресурсам уже несколько лет. В 2006 году был закрыт доступ к сайту BBC News на фарси, вводились ограничения на скорость соединения. В 2007 году Иран по ошибке заблокировал даже крупнейший поисковик мира Google.