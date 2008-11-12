В медиапространстве путают радиоактивные отходы и отработанное ядерное топливо

Медийники снова спекулируют понятиями радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива

В связи с распространением неверной информации, связанной со строительством Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, пресс-служба государственного предприятия НАЕК "Энергоатом" информирует:

В медиапространстве происходит подмена понятия «хранилище отработанного (облученного) ядерного топлива» «могильником радиоактивных отходов». Некоторые СМИ, несмотря на многочисленные объяснения, которые уже неоднократно давал «Энергоатом», используют неверную терминологию, настойчиво говоря о строительстве в Украине «радиоактивной свалки» вместо «хранилища отработанного ядерного топлива». И о "захоронении радиоактивных отходов" вместо "хранения отработанного ядерного топлива". Между тем, именно благодаря строительству ЦХОЯТ (хранению отработанного ядерного топлива) в Украине не будут хорониться радиоактивные отходы.

В очередной раз обращаемся к журналистам с просьбой не вводить в заблуждение общественность Украины, подменивая понятие. Заверяем, что "Энергоатом" был, есть и будет оставаться открытым для всех желающих получить достоверную информацию у компетентных специалистов.

Справочно: Реализуя проект создания хранилища для отработанного ядерного топлива с украинских АЭС НАЭК «Энергоатом» имеет целью решение следующих стратегических задач:

• обеспечение экологической безопасности государства. Строительство ЦХОЯТ предусматривает решение проблемы хранения радиоактивных и высокорадиоактивных отходов в Украине. Мировые тенденции свидетельствуют, что в следующие 10-30 лет в промышленную эксплуатацию будет введена технология повторного полного использования отработанного ядерного топлива в реакторах нового поколения, которая решит проблему обращения с радиоактивными отходами;

• обеспечение энергетической безопасности государства. Украина избегает влияния политических факторов отношений с Россией на отрасль переработки украинского отработанного ядерного топлива, поскольку ОЯТ будет храниться в Украине, а не вывозиться в Россию, возвращаясь к нам в виде радиоактивных отходов;

• экономия средств. По прогнозным расчетам, общие расходы «Энергоатома» на оплату услуг спецпредприятий Российской Федерации из переработки всего ОЯТ Южно-Украинской, Хмельницкой и Ровенской АЭС составят почти $2 млрд. (в ценах 2005 года). В то же время расходы на создание и эксплуатацию на протяжении 100 годов собственного хранилища составят около $ 520 миллионов (в ценах 2005 года);

• резервирование ценных энергетических материалов для следующих поколений. Учитывая, что в составе ОТЯ содержится до 97% ядерных материалов, которые могут быть эффективно использованы в реакторах следующего поколения (быстрые реакторы) или в реакторах и системах с повышенными множительными свойствами (реакторы на тяжелой воде), Украина вместе с большинством стран мира придерживается тактики «отложенного решения». Отложенное решение о выборе между последующей переработкой или прямым захоронением ОЯТ (как радиоактивных отходов) должно быть принято на протяжении срока его промежуточного хранения. Ограниченность мировых залежей урана, рост цен на урановое сырье на мировом рынке, разработка новых менее расходных технологий переработки ОЯТ и накопленный в последнее время опыт использования быстрых реакторов служат аргументами в интересах хранения ОЯТ;

• обеспечение объемами работ отечественного производителя высокотехнологичной продукции;

• согласно контракту между НАЭК «Энергоатом» и «Holtec International» технологии на производство контейнеров и оборудования для хранения отработанного ядерного топлива будут переданы украинской стороне, которая получит возможность наладить необходимое производство на собственной территории;

Будущее хранилище отработанного ядерного топлива разрабатывается исключительно под отработанное ядерное топливо с украинских АЭС. Объемы хранилища рассчитаны с переходом на модернизированное топливо ТВЗ-А, ежегодно из энергоблока с реактором ВВЭР-1000 будет выгружаться 48 ТВЗ-А. На 7 реакторов-миллионников это будет составлять 336 отработанных кассет ТВЗ-А . На энергоблоках с реакторами ВВЭР-440 (2 энергоблока на Ровенской АЭС) ежегодно выгружается 78-84 кассеты из каждого реактора. Пусковой комплекс хранилища, по условиям тендера, включает 94 контейнера, необходимых для хранения 2500 топливных сборок реакторов ВВЭР-1000 и 1080 сборок - реакторов ВВЭР-440. Эта «первая очередь» хранилища, о которой идет речь в тендере, имеет вместимость лишь до 20% от общего объема ОЯТ Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС (с учетом отработанных сборок, которые в настоящее время находятся в бассейнах выдержки), которая будет образована на протяжении периода, оставшегося до снятия с эксплуатации этих трех АЭС.