Телефонная нумерация в Украине перейдет на европейский стандарт

В течение четырех лет украинская система телефонной нумерации перейдет на европейские стандарты.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Госсвязи со ссылкой на заместителя министра транспорта и связи – директора Госсвязи Олега ПРОЖИВАЛЬСКОГО.

О.ПРОЖИВАЛЬСКИЙ напомнил, что уже вступил в силу План перехода на перспективную систему нумерации телефонной сети общего пользования Украины, утвержденный приказом Министерства транспорта и связи №1200 от 29 сентября в 2008 г. (зарегистрирован в Минюсте 22 октября в 2008 г. за № 1014/15705), согласно которому «в течение четырех лет украинская система телефонной нумерации перейдет на европейские стандарты».

Процесс перехода на новую систему телефонной нумерации начнется в Украине с 15 ноября 2008 года, он продлится до 2012 года.

Как отметил О.ПРОЖИВАЛЬСКИЙ, реализация мероприятий, предусмотренных Планом перехода к перспективной системе нумерации, позволит гармонизировать телефонную сеть общего пользования Украины с европейским и мировым номерным пространством. Внедрение Плана будет содействовать устойчивому развитию сетей всех операторов телекоммуникаций, обеспечению номерным ресурсом на недискриминационных принципах и без взаимных препятствий, а также получению потребителями всех основных и дополнительных телекоммуникационных услуг с использованием номерных ресурсов.

По его словам, благодаря телефонным нововведениям будут полностью обеспечены потребности ведомств, предприятий, независимо от формы собственности, в сокращенных номерах. Также единые сокращенные номера будут действовать на всей территории страны для служб с наибольшим спросом. Кроме того, это обеспечит достаточный резерв номеров для последующего развития информационных и заказных служб в Украине.

Уже в первом квартале 2009 года службы экстренного вызова будут иметь трехзначные номера: пожарная помощь – 101, милиция – 102, государственная скорая медицинская помощь – 103, аварийная служба газовой сети – 104. Поэтапно, со следующего года, будет вводиться номер 112, который станет единственным для вызова всех служб экстренной помощи. Номера служб экстренного вызова 101, 102, 103, 104, 112 закреплены за министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями, организациями, уполномоченными обеспечивать функционирование служб экстренного вызова, и не присваиваются операторам телекоммуникаций.

Произойдут изменения и при выходе на междугородную и международную телефонные сети, сети операторов подвижной (мобильного) связи. Например, упростится набор номеров для междугородной связи: чтобы позвонить в Одессу сегодня набираем 8-048, а с октября 2009-го – только 0-48.

На смену привычной для страны „восьмерки”, которая используется при наборе междугородного номера, с октября 2009 года придет „0”. „Десятка” из международного кода будет заменена на «00».

Исчезнет „восьмерка” и для выхода на сети операторов мобильной связи (например, абоненты будут набирать номер 0-50 вместо нынешнего 8-050).

Также в октябре-ноябре 2009 г. персональный код в национальной телефонной сети – „45” – получит Киевская область.

С 2010 года будет действовать альтернатива выбора сетей и операторов телекоммуникаций. То есть, позвонить в другой город или страну можно будет не только через сеть ОАО „Укртелеком”, но и через сети других операторов телекоммуникаций.