Samsung начала выплату компенсаций за Galaxy Note 7 в Южной Корее

Компания Samsung Electronics начала в четверг выплату компенсаций и обмен смартфонов Galaxy Note 7 на другие модели производителя в Южной Корее, сообщает Прайм.

"Согласно пресс-релизу, кампания продлится до 31 декабря 2016 года. Владельцы смартфона могут сдать приобретенный ими товар в магазины, где он был реализован, а в случае обмена на другую модель получат также скидочный купон на сумму 30 тысяч южнокорейских вон (около 27 долларов)", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ США эвакуировали самолет из-за "безопасного" Galaxy Note 7

Ранее Samsung Electronics объявила о временной приостановке производства смартфонов Galaxy Note 7 после случаев возгорания аккумуляторов. До этого компания также заявила о временном прекращении продаж и замены смартфонов. Решение было принято после консультаций с соответствующими органами власти, в том числе Корейским агентством технологических стандартов. Компания проводит расследование сообщений об инцидентах со смартфоном Galaxy Note 7.

Продажи модели Galaxy Note 7 начались в Южной Корее 19 августа. В начале сентября было объявлено об отзыве с мирового рынка 2,5 миллиона таких смартфонов после сообщений об их возгораниях во время подзарядки, в частности в США, Южной Корее и на Тайване. В Америке компании мобильной связи AT&T и T-Mobile US прекратили продажи Note 7 из соображений безопасности.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники. Штаб-квартира находится в Сеуле (Южная Корея). Штат сотрудников на апрель 2016 года составлял около 319 тысяч человек в 84 странах.