Samsung приостанавливает производство Galaxy Note 7

Samsung Electronics официально объявила о временной приостановке производства смартфонов Galaxy Note 7, сообщает Прайм.

"Поводом к этом стала серия инцидентов, произошедших с этим семейством смартфонодов: целый ряд пользователей со всего мира заявляли об их самопроизвольном возгорании", - говорится в сообщении.

Решение о заморозке производства поддержало и Корейское агентство технологических стандартов.

Днем ранее компания также объявила о прекращении экспортных продаж этого смартфона.

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Руководство компании считает, что это может быть связано с дефектом аккумуляторов. Сейчас Samsung проводит расследование соответствующих инцидентов.

Рынок крайне негативно воспринял информацию о проблемах новой модели. Сегодня акции компании на торгах в Сеуле рухнули на 7,5%.

Продажи модели Galaxy Note 7 начались в Южной Корее 19 августа. В начале сентября было объявлено об отзыве с мирового рынка 2,5 миллиона таких смартфонов после сообщений об их возгораниях во время подзарядки, в частности, в США, Южной Корее и на Тайване. В Америке компании мобильной связи AT&T и T-Mobile US прекратили продажи Note 7 из соображений безопасности.

Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники. Штаб-квартира находится в Сеуле (Южная Корея). Штат сотрудников на апрель 2016 года составлял около 319 тысяч человек в 84 странах.