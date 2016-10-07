В столице обнаружили дорогу на Смоленск ХI—XII века

Неподалеку от "Пивзавода на Подоле" в Киеве во время раскопок обнаружили ценные артефакты и часть мощеной дороги, которая предположительно вела на Смоленск. Об этом пишет "Сегодня".

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Среди артефактов - монеты, женские украшения в виде подвесок, старинная керамика, оригинальная печка XVIII века, стекло.

"Проводим раскопки уже больше трех месяцев, и за это время нашли много интересного: к примеру древнерусскую мощеную деревом дорогу ХI—XII веков. Предполагаем, что рядом в этом месте находилась таможня. Еще нашли фрагменты византийских амфор того же периода и много старинных монет. Также найдено большое количество древнерусской и византийской керамики. Находка самого раннего периода — это бронзовая монета Х века", — рассказал археолог Вячеслав Баранов.

Раскопки будут продолжаться еще месяц, а потом все ценное будет передано в Национальный музей археологии Украины.