В Украине официально разрешили пользоваться iPhone 7

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, внесла в реестр радиоэлектронных средств и излучающих приборов сведения о новых телефонах iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Читайте такжеПопытка обогнать Apple: Bloomberg объяснил взрывы смартфонов Galaxy Note 7

Появление в реестре означает, что отныне новые смартфоны Apple могут использоваться на территории Украины в полосах радиочастот общего пользования.

"НКРСИ приняла решение внести в Реестр РЭС и ИУ информацию о 44 новых типах оборудования, а именно: двадцать семь типов радиооборудования систем сотовой подвижной радиосвязи, в том числе последние модели радиотелефонов систем сотовой связи iPhone 7 и iPhone 7 Plus", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что все iPhone 7, которые продаются в Украине – контрабандные, поэтому их могут изымать у владельцев как доказательство. На заявление Насирова остро отреагировали пользователи соцсетей. Впоследствии оказалось, что год назад он сам носил Apple Watch, несмотря на то, что они на тот момент легально в Украину не завозились.

Новые смартфоны и часы презентовали 7 сентября.