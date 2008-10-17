Opera Software разрабатывает поисковик нового типа

Компания Opera разрабатывает поисковую систему, которая индексирует структуру сайтов. Она называется Metadata Analysis and Mining Application (MAMA). MAMA должна сделать интернет более стандартизированным, а также помочь разработчикам находить примеры использования различных решений и видеть тенденции развития Сети. Об этом сообщается в блоге разработчиков Opera.

С помощью MAMA можно получить ответы на те вопросы, которые не под силу обычным поисковикам. Например, данная поисковая система может найти страницы, содержащие более ста ссылок, или сообщить, из каких блоков состоит среднестатистический ресурс.

Кроме того, при помощи МАМА можно узнать, сколько сайтов используют CSS или Flash, из скольки символов состоит среднестатистическая веб-страница. По данным МАМА, в настоящее время CSS используют 80,4 процента сайтов, Flash - 33,5 процента, а одна среднестатистическая веб-страница состоит из 16,5 тысяч символов.

В настоящее время поисковиком MAMA проиндексированы 3,5 миллиона страниц, работы над MAMA начались четыре года назад. Дата окончательного релиза поисковика не называется, но предполагается, что это произойдет в первой половине будущего года.

Лента.ру