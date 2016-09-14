"Мы должны быть в онлайне": в ЕС обещают до 2020 года бесплатный Wi-Fi в каждом городе
15:28, 14 сентября 2016Наука и IT
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В центральной части каждого города в странах Европейского Союза до 2020 года будет работать бесплатный беспроводной интернет.
REUTERS
Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ежегодном выступлении в Европарламенте.
"Мы должны быть в онлайне. Нашей экономике это нужно. Людям это нужно", - заявил Юнкер.
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Кроме того, по словам председателя Еврокомиссии, к 2025 году в Европе должна быть доступной мобильная связь пятого поколения (5G).
Как сообщалось, немецкое правительство внесет поправки в законодательство, которые позволят открыть бесплатные точки доступа к интернету через Wi-Fi в публичных местах.
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