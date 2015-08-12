Ученые смогли с помощью Wi-Fi "видеть" сквозь стены

Об этом сообщается на сайте IEEE Spectrum, передает Lenta.ru.

Движение предметов, снабженных приемниками излучения, ученые предложили отслеживать, используя доплеровские сдвиги частоты излучения (возникающие при перемещении предметов) в Wi-Fi или мобильные сигналы.

Новая технология способна отслеживать перемещения людей за бетонными стенами толщиной до 25 сантиметров. По словам разработчиков, она уже позволяет (благодаря расположенному в руке смартфону) отслеживать жесты человека.

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Работой специалистов заинтересовались спецслужбы. В частности, перспективная технология позволяет отслеживать перемещения людей за стенами и проводить, в случае необходимости (например, террористической угрозы), их точечную ликвидацию.