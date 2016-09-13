СМИ: Twitter даст пользователям больше свободы в использовании 140 символов

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на два источника, знакомых с делами компании.

Читайте такжеTwitter заблокировал 235 тысяч аккаунтов за пропаганду тероризма

При подсчетах теперь не будут учитываться медиавложения (фотографии, видео, опросы, GIF) и цитированные твиты. Пользователи смогут цитировать их, и у них останется возможность написать еще сообщение на 140 знаков.

Кроме того, в ответах на твиты цитирование имен других пользователей также не будет отнимать количество знаков.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года Twitter заменил кнопку "звезда" (добавить в избранное) на "сердце" (мне нравится).