СМИ: Twitter даст пользователям больше свободы в использовании 140 символов
12:15, 13 сентября 2016Наука и IT
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Начиная с 19 сентября сервис микроблогов Twitter изменит правила подсчета символов в одном твите при традиционном ограничении в 140 символов.
REUTERS
Об этом сообщает The Verge со ссылкой на два источника, знакомых с делами компании.
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При подсчетах теперь не будут учитываться медиавложения (фотографии, видео, опросы, GIF) и цитированные твиты. Пользователи смогут цитировать их, и у них останется возможность написать еще сообщение на 140 знаков.
Кроме того, в ответах на твиты цитирование имен других пользователей также не будет отнимать количество знаков.
Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года Twitter заменил кнопку "звезда" (добавить в избранное) на "сердце" (мне нравится).
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