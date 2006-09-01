Subaru представила обновленные Legacy и Tribeca (фото)

На Московском международном автосалоне состоялась российская премьера обновленных Subaru Legacy и Outback. Кроме того, в России впервые представили европейскую версию кроссовера Subaru B9 Tribeca.

Продажи обновленных Subaru Legacy и Legacy Outback в Японии начались в мае этого года. Внешность автомобилей претерпела незначительные изменения: машины получили несколько иное оформление передней части с хромированной решеткой радиатора и совершенно новую переднюю и заднюю светотехнику. Незначительные изменения произошли и в салонах автомобилей.

Обновленные Legacy получили систему управления двигателем и трансмиссией SI-Drive, которая позволяет водителю выбирать один из трех режимов: intelligent (I), Sport (S), и Sport Sharp (S#). В режиме intelligent управление автомобилем настроено на максимальный комфорт, а двигатель обеспечивает высокую топливную экономичность. Режим Sport позволяет использовать весь потенциал мотора, а Sharp предназначен для максимально быстрой езды.

Subaru B9 Tribeca раньше продавалась в Росси неофициально и только в американских версиях. Теперь автомобиль адаптирован к европейским и российским нормам. Кроме того, в России Subaru представила новую версию своей компактной модели Impreza с двигателем объемом 1,5 л.

Лента.ру