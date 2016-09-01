Маск рассказал подробности взрыва Falcon 9 на пусковой платформе

Об этом сообщил глава SpaceX Илон Маск. Однако причина инцидента до сих пор неизвестна, передает РБК.

Читайте такжеSpaceX сообщила, что в результате взрыва на пусковой платформе никто не пострадал

Ракета-носитель Falcon 9 с коммуникационным спутником, взорвалась 1 сентября на пусковой платформе во Флориде во время залива ракетного топлива, сообщил в "Твиттере" глава компании SpaceX Илон Маск. По его словам, эпицентр взрыва находился в кислородном баке первой ступени Falcon 9. "Причина до сих пор неизвестна", - заключил Маск.

Как сообщал УНИАН, взрыв на используемой компанией SpaceX пусковой платформе SLC-40 на мысе Канаверал в штате Флорида, произошел 1 сентября около 9 утра по местному времени Через 20 минут последовало еще несколько взрывов, которые ощущались в зданиях, расположенных на расстоянии нескольких километров.

SpaceX сообщила, что при взрыве были утрачены ракета-носитель Falcon 9 со спутником израильской Spacecom Ltd, мощности которой планировала использовать компания Fcebook для проекта по обеспечению доступа в интернет в ряде стран Африки. Запуск ракеты со спутником был запланирован на 3 сентября.

В сообщении SpaceX отмечалось, что причиной взрыва стала «аномалия» на пусковой платформе. Во время происшествия никто не пострадал.

Компания SpaceX была основана Илоном Маском в 2002 году. Она занимается производством космической техники. Ранее SpaceX успешно разработала и запустила в космос ракету-носитель легкого класса Falcon 1 и среднего класса Falcon 9. Несколько раз SpaceX удавалось совершить удачную посадку нижней ступени Falcon 9 на землю и морскую платформу.