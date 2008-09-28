Китайцы вышли в открытый космос (фото)
12:26, 28 сентября 2008Наука и IT
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"Прогулку" транслировали в прямом эфире
|Фото Reuters
Чжай Чжиган осуществил около сорока оборотов вокруг специальной капсулы, где находился другой член экипажа - Лю Бомин. Он должен был помочь партнеру в случае внештатной ситуации и был одет в скафандр российского производства - тогда, как его напарник был в китайском скафандре.
Помахав флагом Поднебесной космонавт вернулся в корабль. Вместо запланированных полчаса он пробыл в открытом космосе 15 минут.
Третья китайская космическая экспедиция сегодня планирует вернуться на Землю.
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