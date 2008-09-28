Китайцы вышли в открытый космос (фото)

Новым национальным героем стал 42-летний офицер военно-воздушных сил Чжай Чжиган. Его "космическую прогулку" вокруг орбитального модуля китайское телевидение транслировало в прямом эфире.

Чжай Чжиган осуществил около сорока оборотов вокруг специальной капсулы, где находился другой член экипажа - Лю Бомин. Он должен был помочь партнеру в случае внештатной ситуации и был одет в скафандр российского производства - тогда, как его напарник был в китайском скафандре.

Помахав флагом Поднебесной космонавт вернулся в корабль. Вместо запланированных полчаса он пробыл в открытом космосе 15 минут.

Третья китайская космическая экспедиция сегодня планирует вернуться на Землю.

ICTV