Еврокомиссия выбрала 11 кандидатов для запуска системы GALILEO (список)

Еврокомиссия и Европейское космическое агентство выбрали 11 кандидатов для запуска системы GALILEO.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, 11 кандидатов были выбраны из 21-го заявителя.

Еврокомиссия, в частности, выбрала следующие компании: для системной поддержки ThalesAleniaSpace (Италия) и Logica (Нидерланды), для системы наземной миссии ThalesAleniaSpace (Франция) и Logica (Великобритания), для наземной системы контроля Astrium (Великобритания) и группу G-Nav, представленную Lockheed Martin IS&S (Великобритания), для космического сегмента Astrium (Германия) и OHB System (Германия), для запуска спутников Arianespace (Франция), для операций группа Nav-up, представленная Inmarsat (Великобритания), а также DLR (Германия) и Telespazio (Италия).

Как сообщал УНИАН, 1 июля Еврокомиссия и Европейское космическое агентство объявили тендер на создание спутников для GALILEO.

Этот тендер стал продолжением уже выполненной первой части, которая заключалась в запуске первых четырех спутников.

По оценкам Еврокомиссии, стоимость тендера может составлять около 2,1 млрд. евро. Ожидается, что фаза предварительного отбора поставщика завершится осенью этого года, после чего состоятся дискуссии с кандидатами и выборы победителя.

24 апреля этого года Европарламент поддержал предложение по созданию Европейской системы спутниковой навигации GALILEO на бюджетные средства, увеличив бюджетные расходы с 1 до 3,4 млрд. евро.

GALILEO – европейский проект спутниковой системы навигации. Европейская система предназначена для решения навигационных заданий для любых подвижных объектов с точностью около 2 метров. В общей сложности в рамках создания системы спутниковой связи предусматривается запустить 30 спутников. На сегодняшний день на орбите находятся лишь первых 4 спутника.