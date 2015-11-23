Ученые: Привычка долго спать на выходных увеличивает риск диабета и инфаркта

Об этом заявляют медики в статье, опубликованной в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

"Наша работа стала первым исследованием, в котором нам удалось показать, что даже здоровые взрослые люди, живущие почти по нормальному распорядку дня, испытывают серьезные метаболические нарушения, связанные с расстройством биоритмов. Эти проблемы могут приводить к развитию ожирения, диабета и болезней сердца", — заявила Патриция Вонг (Patricia Wong) из университета Питтсбурга (США), передает РИА Новости.

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Вонг и ее коллеги пришли к такому выводу, наблюдая за здоровьем около пяти сотен мужчин и женщин в возрасте от 30 до 55 лет, участвовавших в проекте по наблюдению за здоровьем и поведением взрослых и работающих людей (AHABP). Все участники этой программы мониторинга носили на протяжении нескольких недель особые браслеты, которые измеряли то, как много они двигаются и следили за их распорядком дня 24 часа в сутки.

Данные с этих браслетов показали, что подавляющее большинство американцев – 85% — гораздо дольше спят на выходных, чем в рабочие дни, и позже ложатся спать. Иными словами, это означает, что отсыпаются на выходных, компенсируя потерю сна в рабочие дни.

Люди, среди которых этот тренд был наиболее заметен и очевиден, обладали заметно большим числом проблем со здоровьем, чем другие участники эксперимента – в их крови был повышен уровень холистерина, они хуже реагировали на инсулин и обладали заметно большим лишним весом. Все это говорит о том, что они сильнее всего предрасположены к развитию диабета и проблем с здоровьем сердца и сосудов.

"Если последующие наблюдения подтвердят то, что мы увидели, то тогда нам, вероятно, придется подумать о том, как современное общество и налагаемая им необходимость работать и бодрствовать в определенные часы дня влияют на наше здоровье и сон. Возможно, что социальные и медицинские службы должны начать консультировать работников о важности режим сна и уведомлять их о проблемах, которые за собой несет такой распорядок недели", — заключает Вонг.