Последний действующий луноход прекратил свою работу

Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности Китая отмечает, что на поверхности спутника Земли луноход Chang'e 3 проработал около 31 месяца, тогда как запланированный срок его службы составлял 3 месяца, передает Lenta.ru. Спускаемый модуль миссии Chang'e 3 по-прежнему продолжает работать.

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Миссия Chang'e 3, включающая в себя стационарную станцию и ровер, прилунилась в кратере Залив Радуги Моря Дождей 14 декабря 2013 года. Луноходу удалось проехать около 114 м и провести радарное исследование недр спутника Земли.

Китайский посадочный модуль стал первым за последние 37 лет совершившим мягкую посадку на поверхность спутника Земли. После 14 земных суток работы китайский ровер перестал двигаться, однако продолжал собирать данные о спутнике.

В 2017 году Китай планирует запустить к Луне возвращаемый аппарат, который доставит на Землю образцы лунного грунта. До Chang'e 3 две миссии (1 и 2) были орбитальными. Они позволили собрать данные для построения подробной карты Луны.