Китай намерен до 2036 года послать космонавтов на Луну

Это будет первая в стране пилотируемая лунная программа геологоразведочных работ, пишет China Daily.

Китай должен «совершенствовать свои способности и использовать следующие 15-20 лет для исследования Луны», отметил чиновник. Научный сотрудник Китайской академии космических технологий Пан Чжихао добавил, что для лунной миссии стране придется разработать достаточно мощную ракету для подъема по меньшей мере 100 тонн на околоземную орбиту и усовершенствовать другие технологии, в том числе создать новый скафандр, передает Росбалт.

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Как отмечает Reuters, это лишь одна из целей амбициозной космической программы Китая. В 2017 году на Луну отправится китайский аппарат для забора образцов грунта. В 2018 году страна планирует высадить первый зонд на темную сторону Луны.

По сообщению китайского агентства Xinhua, Китай готовится к запуску зонда на Марс в 2020 году, который достигнет планеты в 2021 году.

По официальным данным, Китай тратит на космическую программу около $2 млрд в год.