Приложение Google Maps для iOS теперь сможет прокладывать сложные маршруты

Добавить остановку в маршруте можно с помощью специальной кнопки при составлении плана поездки, сообщает ZN.UA. После этого можно изменить порядок остановок и построить оптимальный маршрут. Для этого с помощью длительного нажатия нужно выделить остановку и передвинуть ее на новую позицию.

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Также при необходимости остановки можно удалить, нажав на значок "X" рядом с названием места.

Новая функция поможет посетить несколько мест в течение одной поездки.

Создание сложных маршрутов давно работает на Android-версии Google Maps.

Ранее сообщалось о том, что приложение Google Maps для мобильных устройств научилось самостоятельно вычислять вероятный пункт назначения в режиме навигации. Для определения наиболее вероятного пункта назначения функция Driving Mode анализирует историю предыдущих маршрутов и историю поисковых запросов. После того, как приложение определит вероятное место прибытия, навигатор будет выдавать стандартную в таких случаях информацию о времени в пути, плотности потока и возможные маршруты.