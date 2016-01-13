Приложение Google Maps научилось предугадывать пункт назначения

APK-файл для устройств на платформе Android и краткое описание новых функций приложения опубликовано на портале Android Police, передает N+1.

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Для определения наиболее вероятного пункта назначения функция Driving Mode анализирует историю предыдущих маршрутов и историю поисковых запросов. После того, как приложение определит вероятное место прибытия, навигатор будет выдавать стандартную в таких случаях информацию о времени в пути, плотности потока и возможных маршрутах. Ранее аналогичная функция анализа поведения пользователя появилась в Google Now.

Обновленная версия приложения доступна в магазине Google Play, однако функция Driving Mode по умолчанию отключена и требует ручной активации. Как отмечает Android Police, соответствующий пункт меню в настройках может вообще изначально отсутствовать, поэтому может потребоваться перезапуск приложения и даже перезагрузка мобильного устройства.

Ранее в приложении Google Maps появилась функция сопоставления времени в пути с времен работы заведения, указанного в качестве пункта назначения. Если место, куда направляется пользователь, будет закрыто к времени его прибытия, то приложение выдаст соответствующее уведомление еще при построении маршрута.