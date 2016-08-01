Австралия за 22 года "уплыла" на полтора метра ближе к экватору

Движение Австралийской тектонической плиты привело к тому, что за последние 22 года материк сдвинулся на полтора метра на север. Об этом пишет Sciencealert.

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Австралийские власти намерены в 2017 году изменить официальные показатели широты и долготы материка, чтобы они отвечали текущим. В данный момент навигационная система GPS и Google-maps используют официальные координаты, датированные 1994 годом. На навигацию это существенно не влияет, поскольку, например, на смартфонах, эти сервисы допускают погрешность в 5-10 метров.

Но с развитием технологий машин на автопилоте эти сдвиги станут намного более важны.

Австралийская тектоническая плита – самая "быстрая" в мире. Она продвигается на 7 сантиметров ближе к экватору ежегодно. Чаще всего возникающее при этом напряжение приводит к землетрясениям.