NASA уместило год жизни Земли в короткое видео
12:57, 22 июля 2016Наука и IT
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NASA свело до двухминутного ролика один год жизни Земли, снятой из космоса, с расстояния полтора миллиона километров.
DSCOVR предназначен для слежения за космической погодой / NASA/NOAA/GOES Project
Видео было смонтировано из снимков, сделанных научным инструментом EPIC спутника DSCOVR, передает Lenta.ru. Аппарат в течение последнего года каждые два часа фотографировал Землю, сообщается на официальном канале агентства в YouTube.
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DSCOVR предназначен для слежения за космической погодой (солнечным ветром и корональными выбросами) и расположен в точке Лагранжа L1 системы Земля - Солнце. Аппарат был запущен с мыса Канаверал в феврале 2015 года при помощи ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.
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