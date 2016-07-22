NASA уместило год жизни Земли в короткое видео

Видео было смонтировано из снимков, сделанных научным инструментом EPIC спутника DSCOVR, передает Lenta.ru. Аппарат в течение последнего года каждые два часа фотографировал Землю, сообщается на официальном канале агентства в YouTube.

Читайте такжеАппарат NASA снял из космоса тень Луны во время полного затмения

DSCOVR предназначен для слежения за космической погодой (солнечным ветром и корональными выбросами) и расположен в точке Лагранжа L1 системы Земля - Солнце. Аппарат был запущен с мыса Канаверал в феврале 2015 года при помощи ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.