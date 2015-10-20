NASA запустило сайт с ежедневными фотографиями Земли из космоса

Ежедневно около 12 цветных снимков со спутника DSCOVR будут загружаться на сайт и позволят рассмотреть Землю с разных точек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство.

Фотографии делаются спутником DSCOVR, который был запущен в феврале с целью наблюдения за солнечным ветром, а также атмосферой Земли.

Спутник находится в точке Лагранжа L1 непосредственно на линии Земля – Солнце, таким образом, наша планета всегда повернута к нему солнечной стороной. Поскольку на фоне темноты космоса Земля выглядит очень ярко освещенной, снимки делаются с очень короткой выдержкой 20-100 миллисекунд. При этом даже самые яркие звезды на фотографии оказываются не видны.

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Оснащенная телескопом камера EPIC, которая установлена на спутнике, делает серию из 10 снимков в разных частях спектра, от ультрафиолетового до близкого к инфракрасному. Изображения, сделанные в красном, зеленом и синем каналах, затем используются для создания цветных фотографий, качество которых эквивалентно сделанным с 12–мегапиксельной камеры.

Ранее УНИАН сообщал, что NASA опубликовало фотографию обширной корональной дыры на Солнце.