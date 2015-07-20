NASA получило уникальный высококачественный снимок Земли из космоса

Об этом сообщается на сайте NASA.

Цветное высококачественное изображение Земли создано с помощью инструмента NASA Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) путем объединения данных нескольких снимков, при получении которых использовались различные фильтры.

В NASA отмечают, что снимки, полученные с помощью DSCOVR, позволяют лучше понять изменения, происходящие на Земле. Ученые намерены регулярно создавать новые изображения нашей планеты с помощью камеры EPIC.

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DSCOVR — американский космический аппарат для наблюдения за Солнцем и Землей. Совместный проект NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований.