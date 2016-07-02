NASA показало "шаблоны" Плутона

Плато Спутник представляет собой равнину, занимающую значительную часть территории в форме сердца на карликовой планете, передает Lenta.ru. Плато покрыто плиткой из многоугольников ("шаблонов"). Их центр светлее и глаже, чем более темные и рельефные края. Это связано, по-мнению ученых, с природой многоугольников: их центры образованы более теплым (по сравнению с краями) азотным льдом, который постепенно растекается до границ многоугольников.

Читайте такжеNASA показало первое видео с ПлутонаПравая часть представленного NASA изображения получена наложением пары снимков станции New Horizons, сделанных под разными углами к местности. Первый снимок сделан на расстоянии 24,75 тыс. км, а второй - 16 тыс. км от Плутона. Это позволило более подробно проследить геометрию плато.

Станция New Horizons 14 июля 2015 года на скорости около 14 км в секунду приблизилась к Плутону на минимальное расстояние - 12,5 тыс. км. На это время пришелся пик исследовательской работы.

Миссия должна завершить работу в середине 2020-х. Основной задачей программы New Horizons является изучение карликовой планеты Плутон и ее спутника Харона. Научное оборудование, установленное на станции, собрало данные о составе атмосферы и строении поверхности Плутона, а также его взаимодействии с Хароном.