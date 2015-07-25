Спутник Плутона Харон практически полностью лишен атмосферы
Зонд New Horizons передал на Землю данные с инструмента ALICE, которые подтвердили, что Харон практически полностью лишен атмосферы или вообще не обладает ей
Об этом заявил руководитель миссии Алан Стерн, передают РИА Новости.
"Когда Харон закрыл Солнце от New Horizons, мы смогли проследить за тем, как свет светила "прошивает" кромку спутника Плутона и выяснить, есть ли на нем атмосфера. Как мы и подозревали, атмосферы на Хароне нет, или же она очень разрежена и невысока", — заявил астроном.
Читайте такжеNASA: спутники Плутона находятся в хаотичном движении (видео)
В противоположность этому, зонду удалось открыть нечто необычное в атмосфере Плутона – снимок обратной стороны "царя подземного мира" показывает, что в его атмосфере есть дымка из непредельных углеводородов, отражающая свет и создающая своеобразный "ореол" вокруг Плутона.
Другая неожиданность – масса атмосферы Плутона, как показывает сравнение данных с New Horizons и земных телескопов за последние несколько лет, упала почти в два раза. Пока ученые не знают, почему это происходит, куда исчезает газ и как он возвращается в прежнее состояние.
Ранее УНИАН сообщал, что автоматическая межпланетная станция New Horizons изучила атмосферу Плутона. В частности, она определила давление у ее поверхности и обнаружила регулярные осадки из толинов (называемых иногда химическими предшественниками жизни), свидетельствующие о наличии на карликовой планете погоды.