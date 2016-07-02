Автоматическая станция Dawn успешно завершила основную миссию

Об этом сообщает NASA.

Dawn стала первой станцией, которая вышла на орбиту двух небесных тел и первым аппаратом, исследовавшим объекты в поясе астероидов. Станция также впервые вышла на орбиту карликовой планеты (Цереры).

С момента запуска в сентябре 2007 года станция пролетела около 5,6 миллиарда километров, сделала 2450 оборотов вокруг Весты и Цереры и передала на Землю около 69 тысячи изображений этих небесных тел. Маневры станции обеспечивал ионный двигатель, который во включенном состоянии находился в течение 48 тысячи часов.

За время миссии Dawn ученые получили новую информацию о Весте и Церере. Первая представляет собой один из крупнейших астероидов в поясе между орбитами Марса и Юпитера. Миссия Dawn показала, что на астероиде мало воды, и обнаружила на нем гору, которая более чем в два раза выше Эвереста. На Церере ученые наблюдали кратер Оккатор с яркими пятнами, природу которых помогла выяснить миссия Dawn. Также она показала, что карликовая планета на четверть состоит из водяного льда.

Как пишет Лента.ру, кроме завершения миссии Dawn, за которую отвечает NASA, ученые из Европейского космического агентства анонсировали сворачивание программы Rosetta.

Одноименная автоматическая станция 30 сентября упадет на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко. В процессе этого будут включены все работающие приборы аппарата, в том числе камеры. К этому моменту Rosetta будет находиться на расстоянии 573 миллионов километров от Солнца и 720 миллионов километров от Земли. Сигнал от станции до планеты будет идти 40 минут.

В начале июня на орбиту Юпитера выйдет принадлежащая NASA автоматическая станция Juno (Jupiter Polar Orbiter). В настоящее время научные инструменты миссии зафиксировали вхождение станции в магнитосферу Юпитера и сделали снимки газового гиганта на фоне трех его спутников (Ганимеда, Ио и Европы).