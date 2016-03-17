Белые пятна на Церере меняются при их освещении солнечным светом

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, кратко о нем сообщается на сайте обсерватории, передает Лента.ру.

Наблюдения ученых зафиксировали изменение яркости белых пятен при их освещении солнечным светом. По мнению астрономов, это свидетельствует об испарении под действием излучения образующего их вещества с поверхности Цереры. Явление особенно активно наблюдается в районе кратера Оккатор.

Читайте такжеNASA опубликовало анимационное видео полета над поверхностью Цереры

Впервые белые пятна на Церере обнаружил в ходе наблюдений в 2003 и 2004 годах космический телескоп Hubble. В настоящее время эти объекты исследует станция Dawn. Ученые предполагают, что яркие пятна могут быть образованы водяным льдом или гидратированными сульфатами магния.