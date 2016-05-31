На знаменитой комете обнаружили компоненты для возникновения жизни

Работа ученых опубликована в журнале Science Advances, сообщает N+1.

Аминокислота, которая входит в состав почти всех известных белков, была обнаружена космическим аппаратом Европейского Космического Агентства "Розетта". Открытие было сделано с помощью прибора ROSINA, состоящего из двух масс-спектрометров и датчика давления.

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Кроме глицина ученые также обнаружили фосфор, который также является важным компонентом для возникновения жизни. Фосфаты входят в состав ДНК, РНК и фосфолипидов, которые формируют клеточные мембраны.

Открытие, по мнению ученых, свидетельствует в поддержку теории о том, что кометы могли доставить на Землю важные для жизни компоненты, сформировавшиеся в космосе.

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Глицин в составе комет находят уже не впервые. В 2009 году NASAсообщило о том, что в рамках миссии Stardust аминокислота была найдена в хвосте кометы 81P/Вильда. Кроме того, аминокислоты такженаходили в метеоритах и в составе газопылевых облаков.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года Rosetta обнаружила в облаке газа, окружающем комету Чурюмова-Герасименко, неожиданно большое количество молекул кислорода.