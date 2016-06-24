Huawei разрабатывает собственную мобильную операционную систему

Об этом сообщает Слон со ссылкой на The Information.

По данным издания, ОС создает команда разработчиков в Скандинавии, в том числе бывшие сотрудники Nokia.

Сейчас смартфоны Huawei работают на платформе Android, которая принадлежит Google. Как отмечает The Verge, разрабатываемая китайским производителем ОС может стать альтернативой в случае, если отношения Huawei и Google по каким-то причинам испортятся.

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Также The Information передает, что Huawei начала редизайн своей Android-оболочки EMUI, для чего наняла бывшего дизайнера Apple. По данным издания, в новой версии оболочки изменится внешний вид иконок, которые сейчас выглядят практически так же, как иконки iOS, а также цветовая палитра.

Huawei хотела бы стать глобальным брендом, замечает Verge, но пока большинство своих устройств продает в Китае. Отчасти, по мнению издания, это связано с недоверием к продукции компании на Западе, которое, в свою очередь, вызвано неоригинальным программным обеспечением.