Huawei разрабатывает собственную мобильную операционную систему
Китайский производитель смартфонов Huawei работает над собственной мобильной операционной системой.
Об этом сообщает Слон со ссылкой на The Information.
По данным издания, ОС создает команда разработчиков в Скандинавии, в том числе бывшие сотрудники Nokia.
Сейчас смартфоны Huawei работают на платформе Android, которая принадлежит Google. Как отмечает The Verge, разрабатываемая китайским производителем ОС может стать альтернативой в случае, если отношения Huawei и Google по каким-то причинам испортятся.
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Также The Information передает, что Huawei начала редизайн своей Android-оболочки EMUI, для чего наняла бывшего дизайнера Apple. По данным издания, в новой версии оболочки изменится внешний вид иконок, которые сейчас выглядят практически так же, как иконки iOS, а также цветовая палитра.
Huawei хотела бы стать глобальным брендом, замечает Verge, но пока большинство своих устройств продает в Китае. Отчасти, по мнению издания, это связано с недоверием к продукции компании на Западе, которое, в свою очередь, вызвано неоригинальным программным обеспечением.