Приземлившаяся ступень ракеты-носителя Falcon 9 может упасть с платформы
09:22, 28 мая 2016Наука и IT
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Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, приземлившаяся на плавучей платформе, может упасть, заявил в своем Twitter основатель SpaceX Илон Маск.
REUTERS
Скорость ступени при посадке была близкой к максимальной допустимой, из-за этого пришлось использовать стабилизатор. «Проблема решена, но есть некоторый риск опрокидывания», — цитирует Маска РБК.
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SpaceX также показал видео приземления ступени.
Как сообщал УНИАН, первая ступень ракеты Falcon 9 в третий раз успешно приземлилась на морскую платформу.
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