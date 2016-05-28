Приземлившаяся ступень ракеты-носителя Falcon 9 может упасть с платформы

Скорость ступени при посадке была близкой к максимальной допустимой, из-за этого пришлось использовать стабилизатор. «Проблема решена, но есть некоторый риск опрокидывания», — цитирует Маска РБК.

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SpaceX также показал видео приземления ступени.

Как сообщал УНИАН, первая ступень ракеты Falcon 9 в третий раз успешно приземлилась на морскую платформу.