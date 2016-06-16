Новый астероид оказался квазиспутником Земли
09:37, 16 июня 2016Наука и IT
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Согласно новым данным о недавно открытом астероиде 2016 HO3, он представляет собой квазиспутник Земли.
NASA Jet Propulsion Laboratory
Небольшое небесное тело движется вокруг Земли по вытянутой эллиптической орбите, совмещая это движение с оборотами вокруг Солнца, сообщает Русская служба Би-би-си.
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Специалисты калифорнийской Jet Propulsion Laboratory говорят, что на астероид воздействуют своим притяжением и Земля, и Солнце, и что он может таким образом двигаться по своей траектории в течение столетий, пока в конце концов не вырвется на свободу.
Длина астероида, по их словам, не превышает сотни метров.
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