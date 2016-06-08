Процесс высасывания крови комаром сняли на видео

Ученые отмечают, что комары остаются самыми опасными для людей животными в мире - вследствие их укусов ежегодно умирают сотни миллионов человек, передает Lenta.ru

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Когда самка комара готовится сделать укус, ее "губы" (гибкий чехол для кусающего органа - лабиум) отходят назад, и в кожу вонзаются шесть похожих на иглы «лезвий» (максилл). На двух из максилл располагаются миниатюрные зубы, проходящие внутрь. Другие две максиллы выступают в роли щипцов: они удерживают ткани, не давая ранке закрыться.

Наконец, подглоточник закачивает в организм человека слюну. Именно она не дает крови свернуться и подавляет реакцию иммунной системы человека. Также слюна вызывает неприятный зуд, и, наконец, через нее в организм жертв попадают опасные вирусы. И последний элемент ротового аппарата - верхняя губа: она выкачивает из ранки кровь.