Ученые заявили, что комары выбирают человека по генам

Ученые взяли за основу известные данные о том, что насекомых привлекает запах тела, и опытным путем попытались выяснить, как реагируют кровососущие на людей со схожим и различным набором генов, пишет "Моя планета".

В ходе опытов комарам было позволено покусать 18 идентичных и 19 неидентичных пар близнецов. Каждая пара одновременно просовывала руки в Y-образную аэродинамическую трубу, в конце которой в резервуаре находились насекомые в большом количестве. Далее ученые наблюдали, как кровососущие атакуют руку каждого из близнецов.

Как и предполагали исследователи, комары кусали идентичных близнецов с одинаковой прытью - их рой распределялся равномерно по рукам одного и второго участника, обладающих одинаковыми генотипами. А результаты для неидентичных или многояйцевых близнецов, которые обладают разной совокупностью генов, отличались: комары распределялись по их рукам неравномерно, явно предпочитая одного другому.

По мнению исследователей, результаты их экспериментов говорят о том, что привлекательность человека для комаров обуславливается наследственными генами, отвечающими за запах тела. В дальнейшем они надеются выяснить, какие именно гены вовлечены в этот процесс, что в будущем поможет разработать новые способы борьбы с комарами, которые являются переносчиками опасных болезней.

"Это интригующее открытие и первый случай, когда была продемонстрирована взаимосвязь генетических факторов и укусов комаров, - прокомментировал исследование коллег доктор Дэвид Витмэн, преподаватель Ливерпульской школы тропической медицины. - Однако требуются масштабные исследования, которые смогут оценить, насколько актуальны полученные данные и действуют ли они за пределами лаборатории, где имеют место другие факторы".