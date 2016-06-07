VISA представила кольцо для бесконтактных платежей

Для оплаты покупок нужно поднести пока еще не получивший название гаджет к терминалу, поддерживающему функцию бесконтактной оплаты, сообщает intecracy.ua. Авторизация происходит с помощью встроенного в кольцо токена - так называются электронные ключи, использующиеся для безопасной идентификации пользователей.

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Связь кольца с терминалом обеспечивается встроенной микросхемой от компании Gemalto (крупнейшего в мире производителя сим-карт) и антенной, работающей в стандарте высокочастотной связи NFC.

При потере кольца гаджет можно моментально заблокировать через смартфон. Так как электронный ключ в кольце не содержит никакой персональной информации, получить доступ счету после блокировки не смогут ни грабители, ни люди, которые нашли кольцо.

Само кольцо полностью сделано из керамики и не имеет лишних металлических деталей, чтобы не нарушать работу антенны.

С кольцом можно погружаться в воду на глубину до 50 м и ронять - прочный корпус выдержит подобные потрясения.

Для тестовых испытаний было предусмотрено 20 различных размеров колец как на мужские, так и на женские пальцы.

Первые испытания новинки от Visa пройдут летом на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Испытывать кольцо, помимо сотрудников и партнеров компании, будут также специально отобранные 45 молодых атлетов из разных стран, которые будут жить непосредственно в Олимпийской деревне.

Как рассказали ознакомившиеся с кольцом журналисты, гаджет подкупает простотой и минимализмом своего дизайна. Он не только не содержит ничего лишнего, но и не требует абсолютно никакого ухода - его даже не нужно заряжать, так как он работает без батарейки.

Контакт кольца с терминалом возможен только, когда показать кольцо терминалу буквой О. Если же расположить кольцо под углом, показав ободок, то терминал попросту не считает чип в кольце.

В Visa пока ничего не говорят о возможном внедрении кольца на рынок.

Гаджеты для бесконтактной оплаты появляются постоянно, но кольцо от Visa является первым, не требующим никакого обслуживания, включая зарядку.