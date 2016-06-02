У Украины появился аккаунт в Twitter
15:53, 02 июня 2016Наука и IT
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В социальной сети Twitter появилась страница Украины.
В Twitter появился аккаунт Украины / Скриншот
На этой странице есть специальный голубой значок, свидетельствующий о том, что аккаунт настоящий.
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Сейчас у страницы 1 тысяча 750 подписчиков.
Кроме того, первый твит касается Канады и Польши, в котором выражается благодарность упомянутым странам за то, что они первыми признали независимость Украины, а потому и стали ее первыми фолловерами в Twitter.
Thanks, @Canada and @Poland for being first nations to recognize our Independence in 1991! How about becoming our first followers in 2016?— Ukraine / Украина (@Ukraine June 2, 2016
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