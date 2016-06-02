У Украины появился аккаунт в Twitter

На этой странице есть специальный голубой значок, свидетельствующий о том, что аккаунт настоящий.

Читайте такжеTwitter разблокировал страницы-пародии на Путина и Лаврова

Сейчас у страницы 1 тысяча 750 подписчиков.

Кроме того, первый твит касается Канады и Польши, в котором выражается благодарность упомянутым странам за то, что они первыми признали независимость Украины, а потому и стали ее первыми фолловерами в Twitter.