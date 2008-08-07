Индия испытала противотанковый комплекс нового поколения

Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии 5 и 6 августа успешно провела испытания противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) нового поколения Nag. Как сообщается в пресс-релизе индийского военного ведомства, стрельбы выполнялись на полигоне Покхран в штате Раджастан в присутствии представителей командования сухопутных войск.

Испытания полностью подтвердили боевую эффективность противотанкового комплекса индийской разработки. Все стационарные и подвижные цели были поражены прямым попаданием на максимальной дальности.

Как ожидается, в ближайшее время ПТРК Nag будут переданы в войска для проведения полевых испытаний.

Согласно информации разработчиков, индийский противотанковый комплекс нового поколения способен поражать современные танки, оснащенные динамической защитой. Дальность его действия достигает 4 километров.

Высокую эффективность управляемых ракет Nag с инфракрасными головками самонаведения обеспечивает возможность выполнения "горки" на завершающем участке траектории полета с последующим нанесением удара по бронетехнике в слабозащищенную верхнюю проекцию.

Комплекс разрабатывается в трех вариантах - переносном, мобильном и авиационном (вертолетном). Мобильный вариант монтируется на шасси боевой машины Sarath (лицензионная БМП-1).

Лента.ру