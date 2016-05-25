Airbus запатентовал самый быстрый вертолет в мире

Новый вертолет способен развивать скорость около 470 км/ч. Запатентованный аппарат представляет собой продвинутую версию экспериментального винтокрыла Eurocopter X3 дочернего подразделения компании, передает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

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В новой модели дополнительные тянущие пропеллеры также установлены на концах крыльев, однако, в отличие от Eurocopter X3, не спереди, а сзади (это сделано для уменьшения шума). На вертолете планируется использовать два двигателя Rolls Royce Turbomeca RTM322.

В настоящее время стандартная для вертолетов скорость составляет 240-260 км/ч. При этом самым быстрым в мире (среди массовых моделей) является американский Boeing CH-47 Chinook и советский Ми-24. Первый способен развивать скорость до 310 км/ч, второй - на примерно 60 км/ч больше.

Аппарат Eurocopter X3 был произведен в единичном экземпляре. В ходе одного из экспериментальных полетов он развил рекордную скорость до 472 км/ч. В настоящее время Eurocopter X3 находится в Музее авиации и космонавтики Парижа.