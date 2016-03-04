Хаббл нашел наиболее отдаленную из обнаруженных галактик - ВВС

Она расположена на таком расстоянии от Земли, что тусклый свет ее звезд достигает нас через 13,4 млрд световых лет, сообщает Украинская служба ВВС.

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Другими словами, "Хаббл" видит эту галактику такой, какая она была через 400 млн лет после Большого взрыва.

Астрономы уверены в точности своих измерений, поскольку сделали спектральный анализ световых волн, которые излучает эта галактика.

Такой анализ очень трудно проводить в случае со столь отдаленными источниками, однако если это получается, то расстояние до этого источника волн можно определить с высокой степенью точности.

Подробности этого исследования вскоре будут опубликованы в издании Astrophysical Journal.

"Это действительно показывает вершину достижений "Хаббла" в области изучения галактик за всю историю космоса", - утверждает руководитель научной группы, астроном Йельского университета Паскаль Ош.

"Хаббл", даже после почти 26 лет пребывания в космосе, снова доказал, насколько он особенный", - говорит исследователь.

"Когда телескоп запустили, мы изучали галактики, возраст которых перевалил только за половину всей космической истории, а сейчас мы вернулись на 97% времени обратно. Это большое достижение", - заявил астроном в интервью ВВС.

Однако специалисты предполагают, что ветеран космических исследований уже приблизился к пределу своих технических возможностей, и заглянуть в самые отдаленные уголки космоса уже придется преемнику "Хаббла".

Такой телескоп - "Джеймс Вебб", уже строят и его планируют запустить в 2018 году.