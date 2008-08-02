NASA провело первые испытания нового лунного зонда

NASA успешно завершило первые испытания нового лунного зонда Lunar Recoinnaissance Orbiter, который будет искать подходящие места для строительства лунного поселения. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте агентства.

Тесты проходили в два этапа. На первом спутник раскручивался на специальной платформе. Это было сделано для определения центра масс спутника и характеристик его вращения. На втором этапе он проходил испытание сильными вибрациями, аналогичными тем, которые он будет испытывать при взлете. Все тесты завершились успехом.

Следующая серия испытаний намечена на конец августа – начало сентября. Предполагается провести еще один тест, связанный с вибрацией. Спутник будет помещен перед многоэтажной звуковой системой, имитирующей шум внутри ракеты, который создают двигатели при взлете. Кроме этого запланировано тестирование экстремальными температурами и проникающей радиацией, которое пройдет в вакуумной камере. Все испытание планируется завершить к концу 2008 года.

Старт миссии Lunar Recoinnaissance Orbiter намечен на март 2009 года. Зонд обращаться вокруг Луны на высоте всего около 50 километров. Предполагается, что он составит подробную карту поверхности, измерит дневные колебания ее температуры. Полученные данные будут использованы при выборе места прилунения будущих экспедиций, а также постройки лунной базы. Вместе с Lunar Recoinnaissance Orbiter к Луне отправится зонд LCROSS. Ракетой, которая доставит оба зонда на орбиту, планируется протаранить поверхность спутника в районе южного полюса. LCROSS будет наблюдать за взрывом с целью выяснить, есть ли в полярных кратерах водяной лед.

Лента.ру